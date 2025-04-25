СМИ: Трампа хотят посадить не в первых рядах на похоронах Папы

Президент США Дональд Трамп, привыкший всегда быть в центре внимания, может быть глубоко разочарован, когда увидит план рассадки на похоронах Папы Римского Франциска.

Об этом говорится в публикации The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, вполне вероятно, что американскому президенту придется довольствоваться третьим рядом в рассадке.

Ватикан еще не обнародовал официальных деталей, но издание ориентировалось на рассадку на похоронах последнего действующего Папы – Иоанна Павла II в 2005 году.

Поэтому, как предполагает издание, иностранные высокопоставленные чиновники будут сидеть большим блоком по одну сторону гроба Франциска, в то время как архиепископы, епископы, патриархи и кардиналы – будут сидеть напротив них.

Обычно Святой Престол предпочитает предоставлять места в первом ряду монаршим особам, исповедующим католицизм, в частности Испании и Бельгии.

За ними будут следовать монаршие особы, не являющиеся католиками, такие как принц Уэльский Уильям, который будет присутствовать на похоронах от имени короля Чарльза III, а также король и королева Швеции и кронпринц и кронпринцесса Норвегии.

За ними будут сидеть мировые лидеры, главы государств и другие иностранные высокопоставленные лица, включая Трампа, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей – родной страны Папы Франциска.

На похоронах мировые лидеры будут рассажены в алфавитном порядке в соответствии с названием своей страны на французском языке – поскольку это был традиционный язык дипломатии, когда составлялись протоколы.

Издание напоминает, что в 2022 году Трамп высмеял тогдашнего президента США Джо Байдена, который на похоронах британской королевы Елизаветы II сидел в 14-м ряду, согласно протоколу.

Трамп тогда говорил, что это признак уменьшения роли Америки на мировой арене, и настаивал на том, что его посадили бы гораздо ближе, если бы он был президентом.

Издание также пишет, что еще одним интересным аспектом похоронной церемонии является то, что Ватикан имеет дипломатические отношения с такими странами, как Россия и Иран, что может означать, что мировые лидеры, которые обычно не встречаются, столкнутся друг с другом в Риме: либо в ночь перед похоронами, либо во время похорон.

В частности, издание напоминает, что в 2005 году принц Чарльз сидел рядом с авторитарным правителем Зимбабве Робертом Мугабе.

На церемонию похорон Папы Франциска съедутся главы государств и высокопоставленные чиновники со всего мира. Она станет редкой возможностью для неформальных встреч между национальными лидерами.

В среду Трамп заявил, что во время пребывания в Риме он проведет "много встреч".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам во вторник, что хотел бы иметь возможность поговорить с Трампом в кулуарах похорон, поскольку команда президента США проводит переговоры с Россией о будущем Украины.