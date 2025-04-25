До МЗС Литви викликали представника РФ після масованого ракетного удару по Києву

У п’ятницю, 25 квітня, тимчасовий повірений у справах РФ був викликаний до Міністерства закордонних справ Литви після масованих російських атак на українські міста, зокрема Київ.

Про це йдеться в заяві литовського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, представнику РФ висловили рішучий протест у зв'язку з жорстокими атаками російських збройних сил на цивільне населення в Україні.

"Було наголошено, що попри всі розмови про підготовку до миру російське керівництво лише посилює свій натиск і своїми терористичними діями виявляє справжні наміри підкорити Україну", – йдеться у повідомленні.

У литовському МЗС наголосили, що лише в ніч на 24 квітня внаслідок масованого удару по Києву загинуло 12 осіб, близько 100 отримали поранення.

Також у відомстві нагадали про російські удари по Нікополю, Харкову та Павлограду.

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.

Після масованої атаки РФ президент США Дональд Трамп закликав Путіна "зупинитись".

А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину: президента Путіна".