В МИД Литвы вызвали представителя РФ после массированного ракетного удара по Киеву

В пятницу, 25 апреля, временный поверенный в делах РФ был вызван в Министерство иностранных дел Литвы после массированных российских атак на украинские города, в частности Киев.

Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

Как отмечено, представителю РФ выразили решительный протест в связи с жестокими атаками российских вооруженных сил на гражданское население в Украине.

"Было отмечено, что несмотря на все разговоры о подготовке к миру, российское руководство только усиливает свой натиск и своими террористическими действиями проявляет истинные намерения подчинить Украину", – говорится в сообщении.

В литовском МИД подчеркнули, что только в ночь на 24 апреля в результате массированного удара по Киеву погибли 12 человек, около 100 получили ранения.

Также в ведомстве напомнили о российских ударах по Никополю, Харькову и Павлограду.

Ночью 24 апреля Украина подверглась массированной комбинированной атаке россиян. Всего Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.

После массированной атаки РФ президент США Дональд Трамп призвал Путина "остановиться".

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "гнев Америки должен быть направлен только на одного человека: президента Путина".