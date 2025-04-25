Опозиція Чорногорії вимагає відставки проросійського спікера через витівку племінника

Опозиційні партії Чорногорії закликали до відставки спікера парламенту Андрії Мандича після того, як його племінник і охоронець Данило був заарештований за підозрою у стрілянині та пораненні двох людей у Подгориці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

За даними чорногорської поліції, 19 квітня близько 3:40 ранку вона прибула за викликом про конфлікт між кількома людьми в центрі Подгориці.

У результаті племінник спікера парламенту Чорногорії Данило Мандич був затриманий за підозрою в "спробі вбивства з обтяжувальними обставинами з метою заподіяння шкоди двом людям, а також незаконному зберіганні та носінні зброї та вибухових речовин".

Мандич, за даними правоохоронців, перехопив авто і вистрілив у людей, які там були, кілька разів. Обоє постраждалих зазнали вогнепальних поранень ніг.

У звʼязку з інцидентом опозиційна Демократична партія соціалістів Чорногорії закликала спікера Мандича негайно піти у відставку після того, як його племінник "поставив під загрозу життя людей".

Партія також закликала владу "негайно розслідувати" зловживанням службовим становищем з боку Андрії Мандича, заявивши, що його племінник неправомірно користується службовим авто парламенту.

Після того, як деякі ЗМІ повідомили, що чорногорська прокуратура нібито заперечила можливість розслідування інциденту зі стріляниною, у ситуацію втрутився і президент Чорногорії Яков Мілатович, зажадавши чітких пояснень того, що сталося.

Сам же Андрія Мандич, який очолює керівну просербську і проросійську коаліцію "За майбутнє Чорногорії", поки що не прокоментував інцидент.

Мандича називають одним з найбільш просербських та проросійських політиків Чорногорії. Він був серед фігурантів справи про спробу держперевороту у Чорногорії у 2016 році, яких визнали винним, однак пізніше Вищий суд країни виправдав їх.