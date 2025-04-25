Оппозиция Черногории требует отставки пророссийского спикера из-за выходки племянника

Оппозиционные партии Черногории призвали к отставке спикера парламента Андрии Мандича после того, как его племянник и охранник Данило был арестован по подозрению в стрельбе и ранении двух человек в Подгорице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

По данным черногорской полиции, 19 апреля около 3:40 утра она прибыла по вызову о конфликте между несколькими людьми в центре Подгорицы.

В результате племянник спикера парламента Черногории Данило Мандич был задержан по подозрению в "попытке убийства с отягчающими обстоятельствами с целью причинения вреда двум людям, а также незаконном хранении и ношении оружия и взрывчатых веществ".

Мандич, по данным правоохранителей, перехватил автомобиль и выстрелил в находившихся там людей несколько раз. Оба пострадавшие получили огнестрельные ранения ног.

В связи с инцидентом оппозиционная Демократическая партия социалистов Черногории призвала спикера Мандича немедленно уйти в отставку после того, как его племянник "поставил под угрозу жизнь людей".

Партия также призвала власти "немедленно расследовать" злоупотребление служебным положением со стороны Андрии Мандича, заявив, что его племянник неправомерно пользуется служебным автомобилем парламента.

После того как некоторые СМИ сообщили, что черногорская прокуратура якобы отрицала возможность расследования инцидента со стрельбой, в ситуацию вмешался и президент Черногории Яков Милатович, потребовав четких объяснений произошедшего.

Сам же Андрия Мандич, возглавляющий правящую просербскую и пророссийскую коалицию "За будущее Черногории", пока не прокомментировал инцидент.

Мандича называют одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он был среди фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году, которых признали виновными, однако позже Высший суд страны оправдал их.