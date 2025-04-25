В Стамбуле до сих пор фиксируют серию подземных толчков после сильного землетрясения

В турецком Стамбуле в пятницу, 25 апреля, зафиксировали серию подземных толчков – через два дня после мощного землетрясения магнитудой 6,2, в результате которого пострадали более 200 человек.

Об этом сообщило агентство dpa, информирует "Европейская правда".

Серия подземных толчков магнитудой до 3,6 была зафиксирована на окраинах города в пятницу утром.

Многие люди решили снова провести ночь под открытым небом из-за опасений нового сильного землетрясения.

Некоторые эксперты, которых цитировали турецкие СМИ, прогнозировали землетрясение магнитудой 7,7.

Землетрясение магнитудой 6,2 было зарегистрировано в среду незадолго до 13:00, эпицентр находился в Мраморном море недалеко от города.

За ним последовала серия афтершоков силой от 4 до 5 баллов.

Министерство городского развития Турции сообщило, что на данный момент в регионе зарегистрировано около 1400 сообщений о повреждении зданий.