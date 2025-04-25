Сербские студенты бегут в Брюссель, чтобы привлечь внимание ЕС к протестам

После велопробега во Францию сербские студенты-протестующие в пятницу, 25 апреля, начали новую акцию – почти 2000-километровый пробег в Брюссель, цель которого – привлечь внимание Европейского Союза к их многомесячной борьбе против коррупции.

Об этом написало агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, более 20 студентов отправились из северного сербского города Новый Сад на эстафетный "ультрамарафон", который, как ожидается, продлится 18 дней.

Фото: АР

Под аплодисменты сотен людей студенты отправились в восточный хорватский город Осиек, первую остановку на своем пути.

Фото: АР

Студенты заявили, что они "не просят спасения" от ЕС, а "посылают четкое напоминание Европе: демократические ценности должны соблюдаться не только в официальных декларациях, но и в общественном сознании и коллективных действиях".

Бегуны несут письмо, которое, как они надеются, будет прочитано в институтах ЕС. Один из студентов объяснил это желание тем, "чтобы люди могли узнать немного больше о глубоком политическом и социальном кризисе в Сербии".

Фото: АР

Фото: АР

Во вторник, 15 апреля, около 80 сербских студентов завершили свою почти двухнедельную поездку на велосипедах во французский Страсбург, которая имела целью привлечь внимание Европейского Союза к протестам против коррупции в Сербии.

Как известно, президент Сербии Александар Вучич пытается подавить постоянные демонстрации, спровоцированные обрушением навеса железнодорожного вокзала. Организаторы протестов заявляют, что причиной трагедии стала коррупция в правительстве, приведшая к небрежному и опасному ремонту здания вокзала.

Студенты сербских университетов и их преподаватели были ключевой силой общенациональных демонстраций, которые также отражают более широкое недовольство правлением Вучича.

В свою очередь сербский президент обвинил протестующих в том, что они работают против государственных интересов.

Недавно Вучич заявил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

Подробнее читайте здесь: Пушка на защите Вучича: как президент Сербии потерял доверие граждан и что будет дальше.