У Демпартії вважають, що Конгрес не підтримає вторгнення в Гренландію

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс вважає, що американський Конгркс навряд чи підтримає вторгнення на Гренландію у межах намірів Дональда Трампа взяти острів під свій контроль.

Про це Джеффріс сказав під час візиту до Копенгагена 25 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Топдемократ Палати представників сказав, що не бачить реальної двопартійної підтримки "загарбницьких дій щодо Гренландії".

"Треба спитати в наших колег-республіканців, але я не бачив, щоб серйозні члени Конгресу від Республіканської партії висловлювалися на підтримку ідеї, що ми повинні якимось чином вторгнутися в Гренландію", – додав він.

Джеффріс заявив, що Данія є важливим союзником США у побудові порядку, заснованого на правилах, і нагадав про двосторонню оборонну угоду 1951 року.

"Ця угода все ще чинна, вона діє, і лідери Данії чітко заявили, що вона залишається в силі", – сказав демократ.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

Читайте більше про те, як Данія реагує на погрози Трампа забрати Гренландію.