В Демпартии считают, что Конгресс не поддержит вторжение в Гренландию

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис считает, что американский Конгресс вряд ли поддержит вторжение в Гренландию в рамках намерений Дональда Трампа взять остров под свой контроль.

Об этом Джеффрис сказал во время визита в Копенгаген 25 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Топ-демократ Палаты представителей сказал, что не видит реальной двухпартийной поддержки "захватных действий в отношении Гренландии".

"Надо спросить у наших коллег-республиканцев, но я не видел, чтобы серьезные члены Конгресса от Республиканской партии высказывались в поддержку идеи, что мы должны каким-то образом вторгнуться в Гренландию", – добавил он.

Джеффрис заявил, что Дания является важным союзником США в построении порядка, основанного на правилах, и напомнил о двустороннем оборонном соглашении 1951 года.

"Это соглашение все еще действует, оно в силе, и лидеры Дании четко заявили, что оно остается в силе", – сказал демократ.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии. В частности, сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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