Политический кризис в Косово продолжается: парламент никак не может избрать спикера

Парламент частично признанного Косово в пятницу, 25 апреля, в четвертый раз не смог избрать спикера, продлив политический кризис, который продолжается после выборов более двух месяцев назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Согласно конституции Косово, прежде чем победитель парламентских выборов может сформировать правительство, депутаты должны избрать спикера.

На выборах в феврале 2025 года победу одержала партия "Самоопределение" действующего премьер-министра Альбина Курти, но у нее нет достаточного количества голосов для формирования большинства.

Три крупнейшие оппозиционные партии уже заявили, что не будут вступать в коалицию с "Самоопределением", обвиняя Курти в эскалации напряженности на севере страны, где проживает сербское большинство.

Кандидатом Курти на пост спикера Косово является исполняющая обязанности министра юстиции Албулена Хаджиу. Но во время четвертого голосования в пятницу она получила только 57 голосов при минимально необходимых 61.

Парламент Косово теперь должен собраться снова через 48 часов для повторного голосования и будет делать это до тех пор, пока не изберет спикера.

В то же время, если политический раскол сохранится, стране грозят досрочные выборы, отмечает Reuters.

Нынешний политический кризис является беспрецедентным для Косово со времени провозглашения им независимости в 2008 году. В Европейском Союзе ранее призвали Приштину преодолеть разногласия.

Подробнее о контексте выборов в Косово – в статье Выборы под угрозой "болезненных компромиссов".