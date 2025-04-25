Крупнейшие аэропорты Бельгии из-за забастовки объявили об отмене рейсов

Два крупнейших аэропорта Бельгии заявили об отмене рейсов 29 апреля – в день, когда бельгийские профсоюзы планируют масштабную забастовку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Крупнейший аэропорт Бельгии – Брюссельский аэропорт – предупредил в пятницу об отмене как минимум 30% рейсов в день забастовки, а аэропорт Шарлеруа – об отмене всех рейсов.

Такое решение приняли из-за общенациональной акции профсоюзов против мер федерального правительства Бельгии, в которой примет участие часть персонала аэропортов.

"Это вынуждает нас принять меры для обеспечения наилучшего функционирования аэропорта и продолжения обеспечения безопасности наших пассажиров и персонала", – пояснили в Брюссельском аэропорту.

В аэропорту Шарлеруа уточнили, что все рейсы на 29 апреля отменены из-за нехватки персонала, "необходимого для обеспечения полной безопасности".

Пассажирам, на которых повлияло это решение, обещают перебронировать билеты или вернуть средства.

Протесты бельгийских профсоюзов касаются политики нового правительства Бельгии во главе с Бартом де Вевером, в частности пенсионной реформы, которая является менее выгодной для людей с низкими доходами.

Новое правительство Бельгии во главе с лидером де Вевером приняло присягу 3 февраля – почти через восемь месяцев после парламентских выборов в стране.