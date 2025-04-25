Німецькі ультраправі "превентивно" сплатили понад 2 млн євро штрафу

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" перерахувала Бундестагу 2,35 мільйона євро, випереджаючи розслідування про можливі порушення під час отримання передвиборчих пожертв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Суму у 2,35 мільйона євро "АдН" офіційно отримала від колишнього посадовця ультраправої Австрійської народної партії Герхарда Дінглера під час передвиборчої кампанії до Бундестагу.

Але адміністрація Бундестагу розпочала перевірку щодо цієї пожертви після розслідування ЗМІ, яке встановило, що Дінглер міг бути лише підставною особою, а насправді кошти надав мільярдер Геннінг Конле.

Партіям у Німеччині заборонено приймати пожертви на суму понад 500 євро, якщо їхні автори "не можуть бути встановлені або якщо очевидно, що це переказ пожертви від невідомої третьої особи".

У разі, якщо порушення буде доведене, штраф може становити суму, що втричі перевищує пожертву.

Представник "Альтернативи для Німеччини" Карстен Гюттер підтвердив Spiegel, що на час перевірки суму пожертви перерахували адміністрації Бундестагу, але в партії наполягають на поверненні коштів.

"Ми вимагатимемо повернення наданих коштів. Адже нам вже відомі документи, і, на мою думку, вони є недостатніми", – сказав Гюттер.

"Альтернатива для Німеччини", яка на останніх парламентських виборах у лютому 2025 року показала найкращий у своїй історії результат, отримала й інші великі пожертви.