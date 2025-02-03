Ультраправі в Німеччині отримали 2,3 млн євро від ультраправого з Австрії
Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" задекларував одноразову пожертву у розмірі близько 2,35 млн євро за лічені тижні перед достроковими виборами до Бундестагу.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Згідно з реєстром Бундестагу, одну з найбільших пожертв на користь "АдН" зробив австрієць Герхард Дінглер. Він є колишнім регіональним менеджером ультраправої Австрійської партії свободи.
Дінглер пояснив свій крок тим, що стурбований подальшою ескалацією війни в Україні, оскільки лише "Альтернатива для Німеччини" не допустить передачу Києву крилатих ракет Taurus.
Німецькі ЗМІ раніше також повідомляли, що австрієць має намір пожертвувати 6395 агітаційних плакатів на підтримку "АдН", які будуть розвішані по всій Німеччині на додаток до офіційної агітації партії.
Внесок Дінглера – це вже третя велика пожертва, про яку німецька ультраправа партія повідомила з 21 січня. Попередні внески становили 999 тисяч євро та 1,5 млн євро.
У Німеччині про будь-яке пожертвування на користь партії, що перевищує 35 тисяч євро, необхідно повідомити президенту Бундестагу.
В останніх опитуваннях "Альтернатива для Німеччини" стабільно тримається на другому місці після консервативного блоку ХДС/ХСС з 20-21% голосів.
Але популярність консерваторів падає після того, як вони пішли на співпрацю з ультраправими для ухвалення жорстких імміграційних заходів.