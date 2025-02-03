Ультраправі в Німеччині отримали 2,3 млн євро від ультраправого з Австрії

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" задекларував одноразову пожертву у розмірі близько 2,35 млн євро за лічені тижні перед достроковими виборами до Бундестагу.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Згідно з реєстром Бундестагу, одну з найбільших пожертв на користь "АдН" зробив австрієць Герхард Дінглер. Він є колишнім регіональним менеджером ультраправої Австрійської партії свободи.

Дінглер пояснив свій крок тим, що стурбований подальшою ескалацією війни в Україні, оскільки лише "Альтернатива для Німеччини" не допустить передачу Києву крилатих ракет Taurus.

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Німецькі ЗМІ раніше також повідомляли, що австрієць має намір пожертвувати 6395 агітаційних плакатів на підтримку "АдН", які будуть розвішані по всій Німеччині на додаток до офіційної агітації партії.

Внесок Дінглера – це вже третя велика пожертва, про яку німецька ультраправа партія повідомила з 21 січня. Попередні внески становили 999 тисяч євро та 1,5 млн євро.

У Німеччині про будь-яке пожертвування на користь партії, що перевищує 35 тисяч євро, необхідно повідомити президенту Бундестагу.

В останніх опитуваннях "Альтернатива для Німеччини" стабільно тримається на другому місці після консервативного блоку ХДС/ХСС з 20-21% голосів.

Але популярність консерваторів падає після того, як вони пішли на співпрацю з ультраправими для ухвалення жорстких імміграційних заходів.