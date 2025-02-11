"Альтернативі для Німеччини" заповіли 6 млн євро

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала майже 6 мільйонів євро, які їй заповіла покійна донорка.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Згідно з поданим "АдН" звітом до Бундестагу, колишня донор партії Хельга Шваб з Берліна заповіла федеральному об'єднанню партії активи на загальну суму 5 957 969,66 євро.

Крім того, зі звіту зʼясувалось, що у 2023 році німецькі ультраправі стали власником двох багатоквартирних будинків у Берліні вартістю 2 та 2,15 мільйона євро відповідно.

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Згідно з фінансовим звітом, чисті активи "АдН" з 2022 по 2023 рік (рік звітування) зросли приблизно на 14,8 мільйона євро до приблизно 38,3 мільйона євро.

У Німеччині про будь-яке пожертвування на користь партії, що перевищує 35 тисяч євро, необхідно повідомити президенту Бундестагу.

На початку лютого стало відомо, що "Альтернатива для Німеччини" задекларувала одноразову пожертву у розмірі близько 2,35 млн євро.

Це відбувається за лічені тижні перед достроковими виборами до Бундестагу. В останніх опитуваннях "Альтернатива для Німеччини" стабільно тримається на другому місці після консервативного блоку ХДС/ХСС з 20-21% голосів.