Немецкие ультраправые "превентивно" выплатили более 2 млн евро штрафа

Ультраправая "Альтернатива для Германии" перечислила Бундестагу 2,35 миллиона евро, опередив расследование о возможных нарушениях при получении предвыборных пожертвований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Сумму в 2,35 миллиона евро "АдН" официально получила от бывшего чиновника ультраправой Австрийской народной партии Герхарда Динглера во время предвыборной кампании в Бундестаг.

Но администрация Бундестага начала проверку по этому пожертвованию после расследования СМИ, которое установило, что Динглер мог быть лишь подставным лицом, а на самом деле средства предоставил миллиардер Хеннинг Конле.

Партиям в Германии запрещено принимать пожертвования на сумму более 500 евро, если их авторы "не могут быть установлены или если очевидно, что это перевод пожертвования от неизвестного третьего лица".

В случае, если нарушение будет доказано, штраф может составить сумму, в три раза превышающую пожертвование.

Представитель "Альтернативы для Германии" Карстен Гюттер подтвердил Spiegel, что на момент проверки сумма пожертвования была перечислена администрации Бундестага, но в партии настаивают на возврате средств.

"Мы будем требовать возврата предоставленных средств. Ведь нам уже известны документы, и, на мой взгляд, они являются недостаточными", – сказал Гюттер.

"Альтернатива для Германии", которая на последних парламентских выборах в феврале 2025 года показала лучший в своей истории результат, получила и другие крупные пожертвования.