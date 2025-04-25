Греція відмовляється приймати біженців, які повертаються з Німеччини

Грецький міністр імміграції та притулку Греції Макіс Ворідіс заявив, що Афіни не підтримують план Німеччини щодо повернення біженців, які спочатку подали прохання про надання притулку в Греції.

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу Skai, повідомляє "Європейська правда".

За словами грецького міністра, його країна зараз є другою в Європейському Союзі за показником кількості мігрантів на душу населення, тому "ми не можемо зараз говорити про (їхнє. – Ред.) повернення".

"Доки не буде справедливого розподілу міграційного навантаження в Європейському Союзі, Греція не прийматиме ніяких повернень", – наголосив Ворідіс.

Він водночас пообіцяв, що Афіни розглянуть юридичні запити щодо повернення мігрантів з боку Берліна, якщо такі будуть.

Глава Міністерства імміграції Греції коментував нещодавнє рішення Федерального адміністративного суду Німеччини, який дозволив повернути до Греції мігрантів, які подали там заяви на притулок, але потім поїхали до ФРН.

Суд встановив, що мігранти в разі повернення до Греції не наразяться на високий ризик неналежного поводження, хоча правозахисні організації вважають інакше.

Нагадаємо, Єврокомісія опублікувала список із семи країн, які вважаються безпечними країнами походження мігрантів. Для вихідців з них заяви про надання притулку будуть розглядатися державами-членами ЄС у прискореному порядку.