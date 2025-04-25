Греция отказывается принимать беженцев, возвращающихся из Германии

Греческий министр иммиграции и убежища Греции Макис Воридис заявил, что Афины не поддерживают план Германии по возвращению беженцев, которые первоначально подали просьбу о предоставлении убежища в Греции.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Skai, сообщает "Европейская правда".

По словам греческого министра, его страна сейчас является второй в Европейском Союзе по показателю количества мигрантов на душу населения, поэтому "мы не можем сейчас говорить об (их. – Ред.) возвращении".

"Пока не будет справедливого распределения миграционной нагрузки в Европейском Союзе, Греция не будет принимать никаких возвращений", – подчеркнул Воридис.

В то же время он пообещал, что Афины рассмотрят юридические запросы о возвращении мигрантов со стороны Берлина, если таковые будут.

Глава Министерства иммиграции Греции прокомментировал недавнее решение Федерального административного суда Германии, который разрешил вернуть в Грецию мигрантов, которые подали там заявления на убежище, но затем уехали в ФРГ.

Суд установил, что мигранты в случае возвращения в Грецию не подвергнутся высокому риску ненадлежащего обращения, хотя правозащитные организации считают иначе.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала список из семи стран, которые считаются безопасными странами происхождения мигрантов. Для выходцев из них заявления о предоставлении убежища будут рассматриваться государствами-членами ЕС в ускоренном порядке.