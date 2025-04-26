Times: план Трампа дозволити Росії зберегти загарбане в України "викарбуваний в камені"

План американського президента Дональда Трампа дозволити Росії зберегти окуповану територію в Україні "викарбуваний у камені", тобто не підлягає змінам.

Про це пише The Times з посиланням на джерело, близьке до Стіва Віткоффа, спеціального посланника президента США, передає "Європейська правда".

Трамп може зустрітися із Зеленським у Римі в суботу під час похорону Папи Римського Франциска, але він вважає, що в українського лідера "насправді немає іншого вибору", окрім як пристати на цю пропозицію, повідомляє джерело.

Як повідомляється, пропозиція США, яку Віткофф представив Москві та Києву, включає формальне визнання США контролю Росії над Кримом, півостровом, анексованим у 2014 році, і фактичне визнання контролю Росії над районами південної та східної України, які її війська захопили після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Трамп вважає, що ця земля була захоплена і не повернеться назад", – сказало джерело, близьке до Віткоффа.

"Угода на столі полягає в тому, що окупована Росією територія залишиться окупованою. Росія не вийде звідти. Ця частина викарбувана в камені", – додав співрозмовник.

США вважають, що якщо Україна відкине угоду, війна триватиме місяцями, а можливо, і роками, а Київ залежатиме від Європи у фінансуванні та озброєнні, сказав співрозмовник. "Припинення фінансування [США] насправді матиме такий же вплив, як і припинення постачання зброї [цього року], тому що Україна використовує ці гроші, щоб купувати більше зброї у інших союзників", – додало джерело.

Відповідаючи на запитання, чи є це моментом "бери або йди" для Зеленського, співрозмовник сказав, що США розглядають це як "бери або йди".

Американці також вважають, що європейська громадська думка буде налаштована проти величезних витрат, необхідних для утримання України у війні, оскільки континент рухається до рецесії, частково спричиненої тарифами Трампа.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

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