Times: план Трампа позволить России сохранить захваченное у Украины "высечен в камне"

План американского президента Дональда Трампа позволить России сохранить оккупированную территорию в Украине "высечен в камне", то есть не подлежит изменениям.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источник, близкий к Стиву Уиткоффу, специальному посланнику президента США, передает "Европейская правда".

Трамп может встретиться с Зеленским в Риме в субботу во время похорон Папы Римского Франциска, но он считает, что у украинского лидера "на самом деле нет другого выбора", кроме как принять это предложение, сообщает источник.

Как сообщается, предложение США, которое Уиткофф представил Москве и Киеву, включает формальное признание США контроля России над Крымом, полуостровом, аннексированным в 2014 году, и фактическое признание контроля России над районами южной и восточной Украины, которые ее войска захватили после полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Трамп считает, что эта земля была захвачена и не вернется обратно", – сказал источник, близкий к Уиткоффу.

"Соглашение на столе заключается в том, что оккупированная Россией территория останется оккупированной. Россия не выйдет оттуда. Эта часть высечена в камне", – добавил собеседник.

США считают, что если Украина отвергнет соглашение, война будет длиться месяцами, а возможно, и годами, а Киев будет зависеть от Европы в финансировании и вооружении, сказал собеседник. "Прекращение финансирования [США] на самом деле будет иметь такое же влияние, как и прекращение поставок оружия [в этом году], потому что Украина использует эти деньги, чтобы покупать больше оружия у других союзников", – добавил источник.

Отвечая на вопрос, является ли это моментом "бери или уходи" для Зеленского, собеседник сказал, что США рассматривают это как "бери или уходи".

Американцы также считают, что европейское общественное мнение будет настроено против огромных расходов, необходимых для удержания Украины в войне, поскольку континент движется к рецессии, частично вызванной тарифами Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.