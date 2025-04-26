Топдипломатка ЄС відкидає критику щодо її "яструбиного" підходу до Росії

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас відкинула звинувачення в недипломатичності і надто жорсткому підході до Росії.

Про це вона сказала у розмові зі Spiegel, передає "Європейська правда".

"Якщо я кажу щось про Росію, люди одразу ж кажуть, що я яструб щодо Росії", – зазначила Каллас.

За її словами, люди просто приймають, коли інші політики висловлюють критику на адресу Владіміра Путіна. Однак, коли мова заходить про неї, люди одразу ж кажуть, що Каллас знову перегинає палицю у виборі слів.

"Щодо Росії я просто представляю основну позицію, яку поділяє переважна більшість європейських урядів", – запевнила вона.

ЗМІ вже писали, що Кая Каллас зіткнулася з критикою в перші місяці своєї роботи – їй закидають занадто агресивні висловлювання проти Росії та конфронтацію з адміністрацією Дональда Трампа.

"ЄвроПравда" також писала про нарікання деяких держав-членів тим, що Каллас висунула свій багатомільярдний план допомоги Україні без попередніх консультацій.