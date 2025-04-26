Топ-дипломат ЕС отвергает критику относительно ее "ястребиного" подхода к России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла обвинения в недипломатичности и слишком жестком подходе к России.

Об этом она сказала в разговоре со Spiegel, передает "Европейская правда".

"Если я говорю что-то о России, люди сразу же говорят, что я ястреб в отношении России", – отметила Каллас.

По ее словам, люди просто принимают, когда другие политики высказывают критику в адрес Владимира Путина. Однако, когда речь заходит о ней, люди сразу же говорят, что Каллас снова перегибает палку в выборе слов.

"Относительно России я просто представляю основную позицию, которую разделяет подавляющее большинство европейских правительств", – заверила она.

СМИ уже писали, что Кая Каллас столкнулась с критикой в первые месяцы своей работы – ее обвиняют в слишком агрессивных высказываниях против России и конфронтации с администрацией Дональда Трампа.

"ЕвроПравда" также писала о нареканиях некоторых государств-членов тем, что Каллас выдвинула свой многомиллиардный план помощи Украине без предварительных консультаций.