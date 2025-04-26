В Турции арестовали до полусотни человек по делу заключенного мэра Стамбула

В субботу полиция Стамбула арестовала 47 человек во время утренних рейдов, связанных с расследованием коррупции, в результате которого в прошлом месяце был заключен мэр города, что привело к крупнейшим протестам в Турции за последние десять лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Среди арестованных в Стамбуле, соседней провинции Текирдаг и столице Анкаре были высокопоставленные чиновники Стамбульского муниципалитета.

Задержание 19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, привело к тому, что сотни тысяч людей заполонили улицы турецких городов в знак протеста против того, что многие считают политически мотивированным делом. Правительство настаивает на том, что судебная система Турции является независимой.

В заявлении Главной прокуратуры Стамбула говорится об одновременном проведении операций против 53 подозреваемых, шестеро из которых остаются на свободе. Обыски в домах и на рабочих местах продолжаются, добавили в прокуратуре.

Во время демонстраций против заключения Имамоглу и более широкого отступления от демократии в прошлом месяце за участие в запрещенных акциях протеста было арестовано более 2 000 человек. Многие из них были студентами, но среди задержанных также были журналисты и профсоюзные деятели.

Имамоглу, которому также предъявлено обвинение в терроризме в рамках параллельного расследования, начатого в прошлом месяце, был выдвинут кандидатом в президенты от своей Республиканской народной партии (CHP), находясь в тюрьме. Выборы должны состояться в 2028 году, но могут состояться раньше.

Дела против него, которые включают несколько других, предшествовавших мартовским расследованиям, могут привести к тому, что ему запретят заниматься политикой.

Газета Cumhuriyet, поддерживающая CHP, сообщила, что в субботу были арестованы заместитель генерального секретаря Стамбульского муниципалитета, личный секретарь Имамоглу и руководитель городской водопроводной компании. Гохан Гунайдин, старший депутат от CHP, заявил, что эти аресты "фактически делают муниципалитет недееспособным".

Жена советника Имамоглу также была задержана в субботу. Советник был среди около 100 арестованных во время мартовской волны арестов и до сих пор находится в тюрьме.

Демонстрации против того, что оппозиция называет "переворотом 19 марта", продолжаются, хотя и в меньших масштабах. В субботу офис губернатора Анкары сообщил, что 30 человек были арестованы во время протеста накануне вечером. Позже в субботу CHP должна была провести митинг в средиземноморском городе Мерсин.

Партия одержала победу на местных выборах 2019 года в ряде крупных городов, получив дополнительный прирост на прошлогодних опросах. В Стамбуле победа Имамоглу положила конец 25-летнему контролю партии Эрдогана и ее предшественников.

Стоит отметить, что в Турции четыре телеканала наказали за освещение протестов, а журналиста ВВС выдворили из страны.

Читайте также: Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам.