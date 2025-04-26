Минобороны Греции планирует обеспечить 150 тысяч резервистов до 2030 года

Министерство обороны Греции обнародовало план реформирования системы резерва страны, который предусматривает создание 150 000 активных резервистов до 2030 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Инициатива, которая является частью правительственной Повестки дня до 2030 года, была представлена министром обороны Никосом Дендиасом в Греческой военной академии в Афинах. План предусматривает модернизированную переподготовку с использованием дронов, тренажеров и цифровых платформ.

Резервистам будет предложено вернуться на обучение через портал Gov.gr и новое приложение под названием Efedros. Учебные циклы будут проходить каждые три-пять лет и будут длиться от трех до шести дней. Общая продолжительность обучения может достигать 80 дней для резервистов-срочников и 150 дней для офицеров запаса.

По словам министерства, новая модель имеет целью исправить недостатки. В 2024 году было призвано 28 455 резервистов, но только около 14 200 явились на сборы. Хотя все демобилизованные военнообязанные формально являются резервистами, лишь некоторые из них проходят дальнейшую подготовку.

Чиновники отмечают, что эти усилия являются жизненно важными для обеспечения готовности и эффективной национальной обороны. Обучение будет проводиться по образцу израильского и финского опыта. Осужденные за тяжкие преступления будут автоматически исключены. В случае нехватки критически важных специальностей, некоторые из них могут быть вызваны даже без добровольного согласия.

Будет открыто два специализированных учебных центра – один в Аттике, другой вблизи Салоник. Продолжаются переговоры с группами работодателей по совместному финансированию расходов на компенсацию работникам во время обучения.

Министерство обороны подчеркнуло, что мощные резервы имеют важное значение, поскольку не может быть крепкой экономики без крепкой национальной безопасности.

Отметим, в ноябре прошлого года греческий министр обороны Никос Дендиас представил ключевые параметры программы реформирования министерства, которая имеет целью модернизировать Вооруженные силы страны путем отказа от устаревших структур и практик, а также улучшить их способность реагировать на современные вызовы.

А недавно греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что до 2036 года страна потратит около 25 миллиардов евро на самую "радикальную" модернизацию вооруженных сил в своей современной истории.