В Литве не исключают, что пожар на мусороперерабатывающем заводе вызван поджогом

Оператор мусороперерабатывающего завода в Вильнюсе, где произошел масштабный пожар, не исключает, что его причиной могли быть умышленные действия.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Оператор завода Energesman сообщил, что рассматривают несколько версий масштабного пожара.

"По первоначальным данным, пожар мог начаться из-за ненадлежащим образом сданного мусора. Версия поджога также не исключается", – отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что противопожарная сигнализация сработала в отсеке с отсортированным "несоответствующим мусором" (батарейки, аккумуляторы, электроника и т.д.). Персонал сразу вызвал пожарных и до их прибытия пытался сдержать огонь с помощью огнетушителей.

Напомним, в чешской столице Праге недавно тушили масштабный пожар на полигоне с пластиком.

В Германии в начале апреля произошел масштабный пожар на заводе по производству пластмасс.