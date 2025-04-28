Шмигаль каже, що в угоді про надра не буде зарахована вже надана США допомога

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в угоді про надра між Україною та США не буде зараховуватися вже надана американська допомога.

Про це український прем’єр написав в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Шмигаль зазначив, що ця угода була однією з ключових тем його зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні.

За словами очільника уряду України, наразі над документом працюють юридичні команди. Він також відзначив "хороший прогрес".

"Головне – чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, 25 квітня президент США Дональд Трамп зажадав від України якнайшвидшого підписання угоди про використання корисних копалин.

Нагадаємо, 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.