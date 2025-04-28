Шмыгаль говорит, что в соглашении о недрах не будет засчитана уже предоставленная США помощь

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в соглашении о недрах между Украиной и США не будет засчитываться уже оказанная американская помощь.

Об этом украинский премьер написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Шмыгаль отметил, что это соглашение было одной из ключевых тем его встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне.

По словам главы правительства Украины, сейчас над документом работают юридические команды. Он также отметил "хороший прогресс".

"Главное – четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом. Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания", – рассказал Шмыгаль.

Напомним, 25 апреля президент США Дональд Трамп потребовал от Украины скорейшего подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Соглашение, согласно меморандуму, будет предусматривать создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.