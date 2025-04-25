Трамп хоче, аби Україна "невідкладно" підписала угоду про надра

Президент США Дональд Трамп зажадав від України якнайшвидшого підписання угоди про використання корисних копалин.

Про це він написав у Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що Україна на чолі з Володимиром Зеленським "не підписала остаточні документи щодо дуже важливої угоди з США про рідкісні землі".

"Затримка становить щонайменше три тижні. Сподіваємося, що угода буде підписана НЕВІДКЛАДНО", – додав американський президент.

Раніше цього тижня, нагадаємо, після зустрічі премʼєра Дениса Шмигаля та міністра фінансів США Скотта Бессента стало відомо, що угода про економічне партнерство між Києвом і Вашингтоном ще не готова до підписання.

Принагідно Трамп сказав, що робота над "мирною угодою" між Росією та Україною "просувається гладко" і, на його думку, успіх "не за горами".

Нагадаємо, 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.