Гренландія і Данія домовились поглиблювати зв’язки на тлі зазіхань Трампа на острів
Гренландія і Данія в неділю домовилися зміцнити свої зв'язки у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про бажання взяти під контроль арктичний острів.
Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".
Минулими вихідними новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен прибув до столиці Данії Копенгагена з триденним візитом.
Це приїзд став демонстрацією єдності між Гренландією та Данією.
"Ми перебуваємо в такій зовнішньополітичній ситуації, яка вимагає від нас зближення", – заявив Нільсен на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Лідери Данії та Гренландії заявили, що тільки гренландці можуть вирішувати майбутнє своєї території.
Водночас вони наголосили на важливості збереження хороших відносин зі США, які традиційно є союзником як Данії, так і Гренландії.
"Ми готові до міцного партнерства (зі США) і подальшого розвитку, але ми хочемо поваги... Ми ніколи не станемо власністю, яку можна купити", – підкреслив Нільсен.
Своєю чергою Фредеріксен заявила, що Данія готова інвестувати більше в Гренландію і надати їй фінансову підтримку.
Данія закликала до розширення співпраці зі США в галузі оборони Арктики, і Нільсен і Фредеріксен заявили в неділю, що вони прихильні зміцненню оборони в цьому регіоні.
Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.
У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.
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