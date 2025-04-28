Гренландія і Данія домовились поглиблювати зв’язки на тлі зазіхань Трампа на острів

Гренландія і Данія в неділю домовилися зміцнити свої зв'язки у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про бажання взяти під контроль арктичний острів.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Минулими вихідними новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен прибув до столиці Данії Копенгагена з триденним візитом.

Це приїзд став демонстрацією єдності між Гренландією та Данією.

"Ми перебуваємо в такій зовнішньополітичній ситуації, яка вимагає від нас зближення", – заявив Нільсен на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Лідери Данії та Гренландії заявили, що тільки гренландці можуть вирішувати майбутнє своєї території.

Водночас вони наголосили на важливості збереження хороших відносин зі США, які традиційно є союзником як Данії, так і Гренландії.

"Ми готові до міцного партнерства (зі США) і подальшого розвитку, але ми хочемо поваги... Ми ніколи не станемо власністю, яку можна купити", – підкреслив Нільсен.

Своєю чергою Фредеріксен заявила, що Данія готова інвестувати більше в Гренландію і надати їй фінансову підтримку.

Данія закликала до розширення співпраці зі США в галузі оборони Арктики, і Нільсен і Фредеріксен заявили в неділю, що вони прихильні зміцненню оборони в цьому регіоні.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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