Гренландия и Дания договорились углублять связи на фоне посягательств Трампа на остров

Гренландия и Дания в воскресенье договорились укрепить свои связи в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о желании взять под контроль арктический остров.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

В минувшие выходные новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прибыл в столицу Дании Копенгаген с трехдневным визитом.

Это приезд стал демонстрацией единства между Гренландией и Данией.

"Мы находимся в такой внешнеполитической ситуации, которая требует от нас сближения", – заявил Нильсен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Лидеры Дании и Гренландии заявили, что только гренландцы могут решать будущее своей территории.

В то же время они подчеркнули важность сохранения хороших отношений с США, которые традиционно являются союзником как Дании, так и Гренландии.

"Мы готовы к прочному партнерству (с США) и дальнейшему развитию, но мы хотим уважения... Мы никогда не станем собственностью, которую можно купить", – подчеркнул Нильсен.

В свою очередь Фредериксен заявила, что Дания готова инвестировать больше в Гренландию и предоставить ей финансовую поддержку.

Дания призвала к расширению сотрудничества с США в области обороны Арктики, и Нильсен и Фредериксен заявили в воскресенье, что они привержены укреплению обороны в этом регионе.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии. В частности, сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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