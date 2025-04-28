SIPRI: на членів НАТО торік припадало 55% глобальних військових витрат

Усі члени НАТО збільшили свої військові видатки у 2024 році – на них припадало більше половини світових військових витрат.

Це випливає з дослідження Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI, повідомляє "Європейська правда".

Загальні військові витрати членів НАТО склали 1506 млрд доларів, або 55% світових військових витрат.

Згідно з методологією SIPRI, 18 з 32 членів НАТО витратили на свої збройні сили щонайменше 2,0% ВВП, що є зростанням порівняно з 11 країнами у 2023 році і найвищим показником з часу прийняття НАТО рекомендацій щодо витрат у 2014 році.

Військові витрати США зросли на 5,7% і досягли 997 млрд доларів, що становило 66% загальних витрат НАТО і 37% світових військових витрат у 2024 році. Значна частина бюджету США на 2024 рік була виділена на модернізацію військового потенціалу та ядерного арсеналу США з метою збереження стратегічної переваги над Росією та Китаєм.

Європейські члени НАТО витратили загалом 454 млрд доларів, що становить 30% від загальних витрат Альянсу.

"Швидке зростання витрат європейських членів НАТО було зумовлене головним чином тривалою загрозою з боку Росії та побоюваннями щодо можливого виходу США з Альянсу", – зазначила Джейд Гіберто Рікар, дослідниця програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

"Варто зазначити, що саме по собі збільшення витрат не обов'язково призведе до значного посилення військового потенціалу або незалежності від США. Це набагато складніші завдання", – уточнила вона.

Дослідження також показало, що військові витрати в Європі (включно з Росією) зросли на 17% до 693 млрд доларів і стали основним чинником глобального зростання таких витрат у 2024 році.

Як відомо, президент США Дональд Трамп здавна критикує Європу за недостатні видатки на оборону та нещодавно заявив, що вимагатиме від союзників збільшення видатків до 5% ВВП. Такого показника зараз не досягають і США.

Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО до 5% не може відбутися миттєво, але це той показник, до якого потрібно рухатись, і Сполучені Штати також налаштовані збільшувати свої оборонні видатки.