SIPRI: на членов НАТО в прошлом году приходилось 55% глобальных военных расходов

Все члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2024 году – на них пришлось более половины мировых военных расходов.

Это следует из исследования Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, сообщает "Европейская правда".

Общие военные расходы членов НАТО составили 1506 млрд долларов, или 55% мировых военных расходов.

Согласно методологии SIPRI, 18 из 32 членов НАТО потратили на свои вооруженные силы не менее 2,0% ВВП, что является ростом по сравнению с 11 странами в 2023 году и самым высоким показателем с момента принятия НАТО рекомендаций по расходам в 2014 году.

Военные расходы США выросли на 5,7% и достигли 997 млрд долларов, что составило 66% общих расходов НАТО и 37% мировых военных расходов в 2024 году. Значительная часть бюджета США на 2024 год была выделена на модернизацию военного потенциала и ядерного арсенала США с целью сохранения стратегического преимущества над Россией и Китаем.

Европейские члены НАТО потратили в общей сложности 454 млрд долларов, что составляет 30% от общих расходов альянса.

"Быстрый рост расходов европейских членов НАТО был обусловлен главным образом длительной угрозой со стороны России и опасениями по поводу возможного выхода США из альянса", – отметила Джейд Гиберто Рикар, исследовательница программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

"Стоит отметить, что само по себе увеличение расходов не обязательно приведет к значительному усилению военного потенциала или независимости от США. Это гораздо более сложные задачи", – уточнила она.

Исследование также показало, что военные расходы в Европе (включая Россию) выросли на 17%, до 693 млрд долларов, и стали основным фактором глобального роста таких расходов в 2024 году.

Как известно, президент США Дональд Трамп давно критикует Европу за недостаточные расходы на оборону и недавно заявил, что будет требовать от союзников увеличения расходов до 5% ВВП. Такого показателя сейчас не достигают и США.

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО до 5% не может произойти мгновенно, но это тот показатель, к которому нужно двигаться, и Соединенные Штаты также настроены увеличивать свои оборонные расходы.