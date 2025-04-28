Во Франции задержали около 20 подозреваемых в нападениях на тюрьмы

Во Франции утром в понедельник, 28 апреля, задержали около 20 человек, подозреваемых в причастности к серии нападений на тюрьмы и их сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

Аресты проходили в Париже, Марселе, Бордо и Лионе.

Как отмечается, следователи проверяют версию о причастности к этим атакам наркоторговцев, в частности, влиятельной марсельской мафии DZ.

Несколько источников издания, близких к расследованию, говорят о возможном появлении нового явления: "наркотерроризм", направленный на запугивание и дестабилизацию.

Министр юстиции Жеральд Дарманен у себя в Х поблагодарил правоохранителей за задержание подозреваемых.

"Закон и Республика остаются сильными в нашей безжалостной борьбе с наркотрафиком", – написал Дарманен.

Напомним, 15 апреля сообщили о серии нападений на французские тюрьмы или уничтожении автомобилей сотрудников в нескольких городах. После этого регулярно происходят новые инциденты.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо ранее предположил, что за волной нападений стоят наркоторговцы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что организаторы нападений будут найдены и наказаны.