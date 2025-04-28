Чехія в рамках своєї ініціативи поставила Україні 400 тисяч великокаліберних боєприпасів

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів до кінця квітня цього року поставила в Україну ще 400 000 одиниць великокаліберних боєприпасів.

Про це сьогодні в ефірі телепрограми "Питання Вацлава Моравека" повідомила міністерка оборони Яна Чернохова (ODS), передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Вона нагадала, що минулого року Чехія посприяла поставкам в Україну приблизно 1,5 мільйона одиниць артилерійських боєприпасів різного калібру. За її словами, цього року фінансування забезпечено приблизно до осені.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський на початку квітня заявив, що для ініціативи були отримані додаткові фінансові ресурси від Канади, Норвегії, Данії та Нідерландів. Чернохова заявила, що до ініціативи приєднуються інші країни, згадавши про двосторонні переговори з Бельгією, яка, за її словами, також пообіцяла взяти участь в ініціативі.

Ліпавський раніше заявляв, що завдяки цій ініціативі перевага Росії в артилерії на полі бою зменшилася на 500%. "Раніше це було 1:10, а сьогодні – 1:2", – сказав він. За його словами, мета Чехії – поставити Україні цього року 125 000 одиниць боєприпасів на місяць.

"Я не хочу прив'язуватися до будь-яких цифр", – відповіла Чернохова на запитання модератора про те, чи буде кількість боєприпасів, поставлених цього року, більшою, ніж минулого року.

"Ми поставимо стільки боєприпасів, скільки зможемо зібрати по всьому світу. І у нас ще є достатньо ресурсів, на даний момент це близько півтора мільйона", – додала вона.

За її словами, все залежатиме від того, чи вдасться донорам знайти достатньо коштів для фінансування цієї ініціативи та постачання боєприпасів в Україну в найкоротший термін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у листопаді в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що у світі ще є велика кількість виготовлених боєприпасів, які в 2025 році можна було б викупити для ЗСУ.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".