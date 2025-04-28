Чехия в рамках своей инициативы поставила Украине 400 тысяч крупнокалиберных боеприпасов

Чешская инициатива по поставке боеприпасов до конца апреля этого года поставила в Украину еще 400 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Об этом сегодня в эфире телепрограммы "Вопросы Вацлава Моравека" сообщила министр обороны Яна Чернохова (ODS), передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Она напомнила, что в прошлом году Чехия способствовала поставкам в Украину примерно 1,5 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов различного калибра. По ее словам, в этом году финансирование обеспечено примерно до осени.

Министр иностранных дел Ян Липавский в начале апреля заявил, что для инициативы были получены дополнительные финансовые ресурсы от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов. Чернохова заявила, что к инициативе присоединяются другие страны, упомянув о двусторонних переговорах с Бельгией, которая, по ее словам, также пообещала принять участие в инициативе.

Липавский ранее заявлял, что благодаря этой инициативе преимущество России в артиллерии на поле боя уменьшилось на 500%. "Раньше это было 1:10, а сегодня – 1:2", – сказал он. По его словам, цель Чехии – поставить Украине в этом году 125 тысяч единиц боеприпасов в месяц.

"Я не хочу привязываться к каким-либо цифрам", – ответила Чернохова на вопрос модератора о том, будет ли количество боеприпасов, поставленных в этом году, больше, чем в прошлом году.

"Мы поставим столько боеприпасов, сколько сможем собрать по всему миру. И у нас еще есть достаточно ресурсов, на данный момент это около полутора миллионов", – добавила она.

По ее словам, все будет зависеть от того, удастся ли донорам найти достаточно средств для финансирования этой инициативы и поставки боеприпасов в Украину в кратчайшие сроки.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ноябре в интервью "Европейской правде" заявил, что в мире еще есть большое количество изготовленных боеприпасов, которые в 2025 году можно было бы выкупить для ВСУ.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".