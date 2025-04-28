На Криті розслідують появу тріщин невідомого походження у землі і будинках

Грецька влада розпочала огляд на місці події в понеділок у селищі Воутес, що в муніципалітеті Іракліо на Криті, після того, як за останні 24 години на дорогах і в щонайменше 15 будинках з'явилися тріщини, що викликало занепокоєння серед мешканців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Тріщини, що розтягнулися на відстань приблизно 150 метрів, ймовірно, були спричинені осіданням ґрунту.

фото Ekathimerini

Сейсмолог Ефтіміос Леккас, голова державного Комітету з оцінки ризиків землетрусів, якого було викликано для оцінки ситуації, заявив, що до полудня буде доступна додаткова інформація про причини та масштаби проблеми.

Тим часом мешканцям пошкоджених будинків було рекомендовано знайти альтернативне житло на ніч.

Місцева влада розглядає можливість оголошення надзвичайного стану.

Нагадаємо, грецькі острови Санторіні й Аморгос у січні-лютому кілька тижнів потерпали від численних землетрусів незначної сили. Магнітуда найсильніших перевищувала 5. Через цю сейсмічну активність на острові розгортали служби надзвичайних ситуацій і закривали школи.

На тлі цього прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запевняв, що країна є безпечною для туристів.