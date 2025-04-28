На Крите расследуют появление трещин неизвестного происхождения в земле и домах

Греческие власти начали осмотр на месте происшествия в понедельник в поселке Воутес, что в муниципалитете Ираклио на Крите, после того как за последние 24 часа на дорогах и как минимум в 15 домах появились трещины, что вызвало беспокойство среди жителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Трещины, растянувшиеся на расстояние примерно 150 метров, вероятно, были вызваны оседанием грунта.

фото Ekathimerini

Сейсмолог Эфтимиос Леккас, глава государственного Комитета по оценке рисков землетрясений, которого вызвали для оценки ситуации, заявил, что к полудню будет доступна дополнительная информация о причинах и масштабах проблемы.

Тем временем жителям поврежденных домов было рекомендовано найти альтернативное жилье на ночь.

Местные власти рассматривают возможность объявления чрезвычайного положения.

Напомним, греческие острова Санторини и Аморгос в январе-феврале несколько недель страдали от многочисленных землетрясений незначительной силы. Магнитуда самых сильных превышала 5. Из-за этой сейсмической активности на острове развернули службы чрезвычайных ситуаций и закрыли школы.

На фоне этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что страна является безопасной для туристов.