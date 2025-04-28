77% чехів вважають, що світ переживає найбільшу невизначеність з 1989 року

Майже чотири п'ятих чехів вважають, що світ переживає найбільшу невизначеність з 1989 року.

Про це свідчать результати квітневого опитування агентства Ipsos, в якому взяли участь 1004 особи, повідомляє "Європейська правда".

77% чехів вважають, що сучасний світ є найбільш непевним з 1989 року. Хоча це відчуття найсильніше у найстаршого покоління, воно також присутнє у переважної більшості представників наймолодшого покоління віком 18-34 роки.

Непевність також має серйозні наслідки для майбутнього. Лише 32% людей вважають, що майбутні покоління житимуть у кращому світі, ніж сьогодні.

На запитання, чи будуть майбутні покоління жити в кращому світі, найпесимістичніше відповідають люди віком від 24 до 44 років.

"Дослідження підтверджує деякі тривожні дані, такі як історично найнижчий рівень народжуваності, який Чехія мала у 2024 році. Значна частина населення живе в умовах великої невизначеності, яка часто має глобальні причини і триває вже кілька років. Водночас люди думають у набагато коротшій перспективі і менше планують на багато років вперед", – сказав Міхал Корманяк з Ipsos.

54% опитаних стурбовані економічною нестабільністю, 34% чехів стурбовані напруженістю в міжнародному середовищі. Майже третина населення побоюється за внутрішню безпеку Європи через міграцію. Цю стурбованість частіше висловлює найстарше покоління. З іншого боку, наймолодші більше стурбовані втратою свободи і демократії або наслідками зміни клімату.

Люди хочуть, щоб політики об'єдналися навколо ключових питань безпеки та зовнішньої політики. 85% чехів хочуть, щоб партії всього політичного спектра співпрацювали в цих питаннях. Водночас 63% населення вважають, що Чехія повинна залишатися постійним членом ЄС і НАТО.

"Ми живемо в геополітично нестабільному регіоні, що ставить високі вимоги до забезпечення безпеки держави. Вісім із десяти чехів вважають, що чеська політика штучно розділяє суспільство, тому вони прагнуть домогтися згоди між політичними силами принаймні з основних питань безпеки", – додав Корманяк.

Нагадаємо, більшість чехів негативно сприймають нове президентство Дональда Трампа у США і не вважають Штати надійним союзником своєї країни.

Також чехи довіряють президенту України Володимиру Зеленському більше, ніж главі Кремля Владіміру Путіну, тоді як словаки більше довіряють російському правителю.