77% чехов считают, что мир переживает самую большую неопределенность с 1989 года

Почти четыре пятых чехов считают, что мир переживает самую большую неопределенность с 1989 года.

Об этом свидетельствуют результаты апрельского опроса агентства Ipsos, в котором приняли участие 1004 человека, сообщает "Европейская правда".

77% чехов считают, что современный мир является самым неопределенным с 1989 года. Хотя это ощущение сильнее всего у старшего поколения, оно также присутствует у подавляющего большинства представителей молодого поколения в возрасте 18-34 лет.

Неуверенность также имеет серьезные последствия для будущего. Только 32% людей считают, что будущие поколения будут жить в лучшем мире, чем сегодня.

На вопрос, будут ли будущие поколения жить в лучшем мире, наиболее пессимистично отвечают люди в возрасте от 24 до 44 лет.

"Исследование подтверждает некоторые тревожные данные, такие как исторически самый низкий уровень рождаемости, который Чехия пережила в 2024 году. Значительная часть населения живет в условиях большой неопределенности, которая часто имеет глобальные причины и длится уже несколько лет. В то же время люди думают в гораздо более краткосрочной перспективе и меньше планируют на много лет вперед", – сказал Михал Корманяк из Ipsos.

54% опрошенных обеспокоены экономической нестабильностью, 34% чехов обеспокоены напряженностью в международной обстановке. Почти треть населения опасается за внутреннюю безопасность Европы из-за миграции. Эту обеспокоенность чаще выражает старшее поколение. С другой стороны, самые молодые больше обеспокоены потерей свободы и демократии или последствиями изменения климата.

Люди хотят, чтобы политики объединились вокруг ключевых вопросов безопасности и внешней политики. 85% чехов хотят, чтобы партии всего политического спектра сотрудничали в этих вопросах. В то же время 63% населения считают, что Чехия должна оставаться постоянным членом ЕС и НАТО.

"Мы живем в геополитически нестабильном регионе, что предъявляет высокие требования к обеспечению безопасности государства. Восемь из десяти чехов считают, что чешская политика искусственно разделяет общество, поэтому они стремятся добиться согласия между политическими силами по крайней мере по основным вопросам безопасности", – добавил Корманяк.

Напомним, большинство чехов негативно воспринимают новое президентство Дональда Трампа в США и не считают Штаты надежным союзником своей страны.

Также чехи доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому больше, чем главе Кремля Владимиру Путину, тогда как словаки больше доверяют российскому правителю.