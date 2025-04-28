Ватикан оголосив дату початку конклаву для виборів нового Папи

Ватикан у понеділок офіційно оголосив, що таємний конклав для виборів нового Папи Римського розпочнеться 7 травня.

Про це повідомляє Vatican News, офіційний портал Святого престолу, пише "Європейська правда".

Конклав римо-католицьких кардиналів відбудеться в Сикстинській капелі Ватикану, яка в ці дні буде закрита для відвідувачів.

Конклаву передуватиме урочиста літургія, в якій візьмуть участь кардинали, залучені до виборів. У другій половині дня вони урочисто пройдуть до Сикстинської капели.

У Сикстинській капелі кожен кардинал складає присягу. Кардинали зобов'язуються зберігати абсолютну таємницю щодо всього, що стосується виборів, і утримуватися від підтримки будь-яких спроб зовнішнього втручання у вибори.

Протягом усього процесу виборів кардинали повинні утримуватися від надсилання листів або ведення розмов, включаючи телефонні дзвінки, за винятком випадків крайньої необхідності.

Їм не дозволяється надсилати або отримувати будь-які повідомлення, отримувати газети або журнали будь-якого характеру, а також слухати радіо– або телепередачі.

У конклаві можуть взяти участь близько 135 кардиналів з усього світу, віком до 80 років. Для того, щоб вибори нового Папи були дійсними, необхідна підтримка двох третин присутніх кардиналів.

Після підрахунку голосів всі бюлетені спалюються. Якщо голосування не дало результату, з димаря над Сикстинською капелою виходить чорний дим. Якщо Папа обраний, з димаря виходить білий дим.

Якщо кардинали не можуть дійти згоди щодо кандидата після трьох днів голосування, дозволяється перерва на один день. Два попередні конклави, що відбулися в 2005 і 2013 роках, тривали лише два дні.

Дата була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу.

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