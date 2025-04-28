Греція встановить системи дистанційного управління потягами після аварії у 2023-му

Греція планує до вересня встановити системи дистанційного керування поїздами, щоб зробити залізничний транспорт безпечнішим.

Про це у понеділок, 28 квітня, заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, його цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Під час засідання уряду через понад два роки після найгіршої залізничної катастрофи в країні, в якій загинули 57 людей, Міцотакіс заявив, що до вересня наступного року вся залізнична мережа Греції буде оснащена автоматичними дистанційними гальмами та системами управління рухом поїздів (ETCS).

Він зазначив, що для запобігання можливих зіткнень буде встановлено систему відстеження поїздів у режимі реального часу як другий рівень безпеки.

Слідчі, які розслідують аварію, заявили, що системи дистанційного управління рухом поїздів могли б запобігти залізничній катастрофі 2023 року, і що прогалини в безпеці залишаються.

Також Міцотакіс пообіцяв цього року повністю модернізувати 2400 км залізничної мережі країни до 2027 року.

Масштабна аварія сталася 28 лютого 2023 року: пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Внаслідок цього загинули 57 людей, десятки отримали поранення.

Тоді грецька поліція заарештувала начальника місцевої станції, який відповідав за подачу сигналу, а міністр інфраструктури і транспорту Костантінос Караманліс, беручи на себе політичну відповідальність, подав у відставку.