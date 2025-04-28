Уряд Іспанії спрямовує "усі ресурси" на вирішення проблем з електроенергією

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес терміново вирушив до національного оператора електромережі, аби "зрозуміти причину" масштабних відключень світла.

Офіційну заяву уряду цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

У понеділок, 28 квітня, Санчес разом із третьою віцепрезиденткою уряду та міністеркою з питань екологічного переходу та демографічних викликів Сарою Аагесен прибув до центру управління Red Eléctrica, "щоб на власні очі побачити ситуацію, що склалася в електропостачанні".

Зазначається, що іспанський уряд працює над з'ясуванням причин та наслідків інциденту і мобілізує всі ресурси для його якнайшвидшого вирішення.

"Ми будемо передавати всю доступну інформацію після її ретельної перевірки та підтвердження", – йдеться у заяві.

У понеділок в першій половині дня в Іспанії, а також в Португалії розпочалися масові відключення електроенергії.

Пізніше інформували, що в окремі регіони Іспанії почали повертати світло.