Правительство Испании направляет "все ресурсы" на решение проблем с электроэнергией
Премьер-министр Испании Педро Санчес срочно отправился к национальному оператору электросети, чтобы "понять причину" масштабных отключений.
Официальное заявление правительства цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".
В понедельник, 28 апреля, Санчес вместе с третьим вице-президентом правительства и министром по вопросам экологического перехода и демографических вызовов Сарой Аагесен прибыл в центр управления Red Eléctrica, "чтобы воочию увидеть ситуацию, сложившуюся в электроснабжении".
Отмечается, что испанское правительство работает над выяснением причин и последствий инцидента и мобилизует все ресурсы для его скорейшего решения.
"Мы будем передавать всю доступную информацию после ее тщательной проверки и подтверждения", – говорится в заявлении.
В понедельник в первой половине дня в Испании, а также в Португалии начались массовые отключения электроэнергии.
Позже сообщили, что в отдельные регионы Испании начали возвращать свет.