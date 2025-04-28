Правительство Испании направляет "все ресурсы" на решение проблем с электроэнергией

Премьер-министр Испании Педро Санчес срочно отправился к национальному оператору электросети, чтобы "понять причину" масштабных отключений.

Официальное заявление правительства цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

В понедельник, 28 апреля, Санчес вместе с третьим вице-президентом правительства и министром по вопросам экологического перехода и демографических вызовов Сарой Аагесен прибыл в центр управления Red Eléctrica, "чтобы воочию увидеть ситуацию, сложившуюся в электроснабжении".

Отмечается, что испанское правительство работает над выяснением причин и последствий инцидента и мобилизует все ресурсы для его скорейшего решения.

"Мы будем передавать всю доступную информацию после ее тщательной проверки и подтверждения", – говорится в заявлении.

В понедельник в первой половине дня в Испании, а также в Португалии начались массовые отключения электроэнергии.

Позже сообщили, что в отдельные регионы Испании начали возвращать свет.