У Грузії припиняє мовлення опозиційний телеканал Mtavari

У Грузії остаточно закривається опозиційний телеканал "Мтаварі", що мовив з 2019 року.

Про це повідомляють "Новости Грузия" та "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

28 квітня співробітники "Мтаварі" отримали повідомлення від керівництва про те, що з 1 травня телеканал остаточно припиняє мовлення, та розповіли про це у соцмережах.

Де-факто "Мтаварі" припинив нормальну роботу ще у лютому 2025 року – з 15 лютого він не здійснював прямих ефірів. Деякий час транслювали записи старих програм та серіали, але згодом припинились і ці випуски.

Гендиректор телеканалу Георгій Габунія неодноразово говорив про фінансові проблеми у компанії та звинувачував у штучному створенні цієї кризи співкерівника Георгія Курдадзе. У січні "Мтаварі" поширив заяву про те, що співзасновник телеканалу Заза Окуашвілі "йде шляхом, характерним для російського режиму" і поступово створює умови для закриття каналу.

Зокрема, стверджували, що Окуашвілі й Курдадзе блокують грошові перекази надавачам послуг, через що телеканал залишився без спонсорів і рекламодавців та втратив можливість вести прямі ефіри. В команді Габунія побачили у цьому змову Окуашвілі з партією влади "Грузинська мрія".

Водночас Курдадзе заявив, що у телеканалу накопичилися борги на понад 25 млн ларі через "фінансові махінації" засновника каналу Ніки Гварамія.

"Мтаварі" мовив з вересня 2019 року, компанію заснував колишній гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія. У травні 2020 року Гварамія і співвласник каналу Кахабер Анджапарідзе передали 40% акцій компаніям, заснованим Зазою Окуашвілі. В лютому 2024 року Гварамія передав 12% акцій своїй дружині і пішов з посади гендиректора, його замінив Габунія.

Гварамія після появи новин про остаточне закриття каналу закликав до оптимізму.

"Закрився Mtavari, відкриється новий. Інакше не буде, я знаю і вірю. Головне – щоб не закрили країну, тому що тоді щось відкривати чи закривати не буде сенсу", – відреагував він у своїх соцмережах.

Нагадаємо, у травні 2022 року Гварамію засудили до трьох років і шести місяців позбавлення волі за перевищення повноважень на посаді директора телекомпанії.

Суд визнав Гварамію винним у тому, що його сім'я використовувала дорогий автомобіль Porsche, отриманий від приватної компанії в обмін на розміщення реклами в ефірі "Руставі 2". На думку суду, це завдало шкоди інтересам приватної телекомпанії.

Авторитетні правозахисні організації та опозиційні політики вважали справу політично вмотивованою. У 2023 році Гварамія вийшов на волю після помилування президенткою Саломе Зурабішвілі.