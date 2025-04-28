В Грузии прекращает вещание оппозиционный телеканал Mtavari

В Грузии окончательно закрывается оппозиционный телеканал "Мтавари", вещавший с 2019 года.

Об этом сообщают "Новости Грузия" и "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

28 апреля сотрудники "Мтавари" получили сообщение от руководства о том, что с 1 мая телеканал окончательно прекращает вещание, и рассказали об этом в соцсетях.

Де-факто "Мтавари" прекратил нормальную работу еще в феврале 2025 года – с 15 февраля он не осуществлял прямых эфиров. Некоторое время транслировали записи старых программ и сериалы, но впоследствии прекратились и эти выпуски.

Гендиректор телеканала Георгий Габуния неоднократно говорил о финансовых проблемах в компании и обвинял в искусственном создании этого кризиса соруководителя Георгия Курдадзе. В январе "Мтавари" распространил заявление о том, что соучредитель телеканала Заза Окуашвили "идет по пути, характерному для российского режима" и постепенно создает условия для закрытия канала.

В частности, утверждали, что Окуашвили и Курдадзе блокируют денежные переводы поставщикам услуг, из-за чего телеканал остался без спонсоров и рекламодателей и потерял возможность вести прямые эфиры. В команде Габуния увидели в этом сговор Окуашвили с партией власти "Грузинская мечта".

В то же время Курдадзе заявил, что у телеканала накопились долги на сумму более 25 млн лари из-за "финансовых махинаций" основателя канала Ники Гварамии.

"Мтавари" вещал с сентября 2019 года, компанию основал бывший гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия. В мае 2020 года Гварамия и совладелец канала Кахабер Анджапаридзе передали 40% акций компаниям, основанным Зазой Окуашвили. В феврале 2024 года Гварамия передал 12% акций своей жене и ушел с поста гендиректора, его заменил Габуния.

Гварамия после появления новостей об окончательном закрытии канала призвал к оптимизму.

"Закрылся Mtavari, откроется новый. Иначе не будет, я знаю и верю. Главное – чтобы не закрыли страну, потому что тогда что-то открывать или закрывать не будет смысла", – отреагировал он в своих соцсетях.

Напомним, в мае 2022 года Гварамию приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы за превышение полномочий на посту директора телекомпании.

Суд признал Гварамию виновным в том, что его семья использовала дорогой автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы в эфире "Рустави 2". По мнению суда, это нанесло ущерб интересам частной телекомпании.

Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики считали дело политически мотивированным. В 2023 году Гварамия вышел на свободу после помилования президентом Саломе Зурабишвили.