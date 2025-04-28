Канада почала голосування на дострокових парламентських виборах

У Канаді розпочалось голосування на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє CBC, пише "Європейська правда".

Протягом 28 квітня мільйони канадських громадян вирушать на дільниці та визначать, яка з двох провідних партій – ліберали чи консерватори – сформує наступний уряд країни.

Перші результати виборів з насхідніших провінцій почнуть надходити о 19-19:30 за місцевим Cхідним часом (після 2 години ночі за Києвом), а підрахунок більшості бюлетенів, зокрема з таких густонаселених провінцій як Онтаріо і Квебек, завершиться о 21:30 за місцевим часом.

Близько 7,3 млн канадських громадян скористались опцією завчасного голосування.

Лиш кілька місяців тому консерватори були беззаперечними лідерами опитувань, проте відставка Джастіна Трюдо як лідера лібералів, у поєднанні з новим викликом для країни – нападками на Канаду від президента США Дональда Трампа – змінили ситуацію.

За тиждень до виборів ліберали на чолі з Марком Карні утримували помітний відрив від консерваторів, яких очолює Пʼєр Пуальєвр.

Провідною темою передвиборчої кампанії стало те, хто буде кращим лідером для країни в умовах тарифного тиску США і глобальної невизначеності.

Детальніше про це – у статті Опір Трампу та підтримка України: про що дискутує Канада напередодні дострокових виборів

Трамп на початку дня виборів знову заявив, що Канада "має стати 51-м штатом".