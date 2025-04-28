Канада начала голосование на досрочных парламентских выборах

В Канаде началось голосование на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает CBC, пишет "Европейская правда".

В течение 28 апреля миллионы канадских граждан отправятся на избирательные участки и определят, какая из двух ведущих партий – либералы или консерваторы – сформирует следующее правительство страны.

Первые результаты выборов из самых восточных провинций начнут поступать в 19-19:30 по местному времени, а подсчет большинства бюллетеней, в частности из таких густонаселенных провинций, как Онтарио и Квебек, завершится в 21:30 по местному времени.

Около 7,3 млн канадских граждан воспользовались возможностью досрочного голосования.

Всего несколько месяцев назад консерваторы были безоговорочными лидерами опросов, однако отставка Джастина Трюдо как лидера либералов в сочетании с новым вызовом для страны – нападками на Канаду президента США Дональда Трампа – изменили ситуацию.

За неделю до выборов либералы во главе с Марком Карни удерживали заметный отрыв от консерваторов, которых возглавляет Пьер Пуальевр.

Ведущей темой предвыборной кампании стало то, кто будет лучшим лидером для страны в условиях тарифного давления США и глобальной неопределенности.

Подробнее об этом – в статье Сопротивление Трампу и поддержка Украины: о чем дискутирует Канада накануне досрочных выборов

Трамп в начале дня выборов вновь заявил, что Канада "должна стать 51-м штатом".