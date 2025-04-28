У Франції відновили електропостачання після блекауту, який зачепив Іспанію і Португалію

Електропостачання на південному заході Франції після відключення вранці 28 квітня, яке найбільше зачепило Іспанію та Португалію, було відновлене.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив французький оператор мережі RTE.

За даними RTE, у результаті інциденту, природу якого ще належить встановити, "іспанська мережа була автоматично відключена від європейської енергосистеми з 12:38 до 13:30" за місцевим часом.

"У Франції протягом декількох хвилин було відключено електропостачання в деяких районах Країни Басків (регіон на південному заході Франції. – Ред.). Постачання електроенергії відновлено", – додав оператор.

Там підкреслили, що в результаті інциденту французька мережа електропостачання не постраждала, а поширення аварії на інші регіони Франції не очікується.

"Команди RTE мобілізовано для надання допомоги оператору іспанської мережі, і RTE вже відновила подачу 700 МВт електроенергії до Іспанії", – додав оператор.

У понеділок в першій половині дня в Іспанії, а також в Португалії розпочалися масові відключення електроенергії. Причина інциденту наразі зʼясовується.

Пізніше інформували, що в окремі регіони Іспанії почали повертати світло.