Візит данського короля до Гренландії в останню мить перенесли

Король Данії Фредерік Х прибуде до Гренландії на пів доби пізніше, ніж планувалось, через погодні умови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив королівський двір Данії.

Данський король Фредерік мав вилетіти до Гренландії ввечері 28 квітня разом з її премʼєр-міністром Єнсом-Фредеріком Нільсеном, але виліт перенесли на ранок 29 квітня.

Причиною перенесення візиту стала погана погода в адміністративному центрі Гренландії – Нууку.

У календарі короля Данії тепер вказано, що він прибуде до Нуука у вівторок о 08:30 за місцевим часом (або 11:30 за данським часом).

Решта програми залишається без змін. Під час візиту Фредерік Х має відвідати станцію Норд – військовий форпост на півночі Гренландії, а також приєднається до підрозділу спеціальних сил, що використовує собачі упряжки для патрулювання всієї Гренландії.

Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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