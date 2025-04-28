Визит датского короля в Гренландию в последний момент перенесли

Король Дании Фредерик Х прибудет в Гренландию на полдня позже, чем планировалось, из-за погодных условий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил королевский двор Дании.

Датский король Фредерик должен был вылететь в Гренландию вечером 28 апреля вместе с ее премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном, но вылет перенесли на утро 29 апреля.

Причиной переноса визита стала плохая погода в административном центре Гренландии – Нууку.

В календаре короля Дании теперь указано, что он прибудет в Нууку во вторник в 08:30 по местному времени (или 11:30 по датскому времени).

Остальная программа остается без изменений. Во время визита Фредерик Х должен посетить станцию Норд – военный форпост на севере Гренландии, а также присоединится к подразделению специальных сил, использующему собачьи упряжки для патрулирования всей Гренландии.

Администрация Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии. В частности, сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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