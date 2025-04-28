Судно "тіньового флоту" РФ ледь не призвело до екокатастрофи біля Фінляндії

Танкер, який належить до так званого російського "тіньового флоту", ледь не сів на мілину біля берегів Фінляндії, що могло б завершитись екологічною катастрофою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила фінська Берегова охорона.

У Береговій охороні Фінляндії кажуть, що танкер з "тіньового флоту" минулого тижня був зафіксований у міжнародних водах поблизу маяка Калбодагрунд.

"Судно прямувало на захід, що за десять хвилин могло привести його на мілину. Після того, як морський центр зв'язку повідомив судно про це по радіо, воно змінило курс і таким чином уникло мілини", – ідеться в повідомленні.

Як каже фінська Берегова охорона, якби танкер сів на мілину, "це могло б призвести до серйозної морської екологічної катастрофи".

Загалом протягом минулого тижня у Фінській затоці виявили кілька суден, що належать до "тіньового флоту".

Фінляндія вимагала рішучих кроків для протидії "тіньовому флоту" після серії інцидентів з пошкодженням підводних кабелів у Балтійському та Північному морях.

Раніше про жорсткі заходи проти суден, які перевозять російську нафту, попередили і в Естонії.